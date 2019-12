Ministério do Turismo pisca o olho ao Dubai para atrair investimento no sector

A Ministra do Turismo, Ângela Bragança, reuniu, na tarde de ontem, com o Sheikh dos Emirados Árabes Unidos, Ahmed Dalmook Al Maktoum, para apresentar as oportunidades de investimento em Angola.

No final do encontro, Ahmed Dalmook Al Maktoum esclareceu que se trata do segundo encontro, o primeiro foi em Novembro, no Dubai. No encontro de ontem, as duas autoridades discutiram vários assuntos mas, de acordo com Ahmed Dalmook Al Maktoum, a atenção recaiu sobre como os Emirados Árabes Unidos podem ajudar Angola a promover o sector do turismo.

“É um grande sector onde os investidores podem aplicar os seus recursos e atrair mais turistas para Angola. O país é abençoado com diversos cenários e muitos turistas gostariam de visitar um país assim”, disse o Sheikh dos Emirados Árabes Unidos .

Ângela Bragança acrescentou que foi também discutida a possibilidade de se estabelecer parceria para as áreas de formação, marketing e de trazer investimento do Dubai para diferentes subsectores do turismo, nomedamente para as zonas onde há reservas naturais.

“ É um bom começo, é o segundo encontro, discutimos muito e penso que a partir do próximo ano vamos começar uma cooperação directa. Foi-nos apresentada a Expo 20-20 que estará aberta ao mundo durante seis meses como uma mountra onde poderemos fazer o marketing intensivo do nosso país, uma vez que se estima que visitem a feira 25 milhões de pessoas ao longo dos seis meses”, revelou Ângela Bragança.

Ahmed Dalmook Al Maktoum convidou a ministra do turismo de Angola a voltar ao Dubai no próximo mês para melhor conhecer o quadro regulatório do sector do turismo nos Emirados Árabes Unidos que ajuda a atrair mais turistas e investidores.

“Convidamos a ministra a visitar o Dubai para analisarmos questões ligadas à legislação e regras para atrair os turistas e potenciais investidores. O Dubai tem mais de 700 hotéis e isso, como é óbvio, atrai os turistas para esta região”, concluiu o Sheikh dos Emirados Árabes Unidos.

Ângela Bragança disse que apesar de não haver ainda nada de concreto, há boas perpesctivas de colaboração no sector do turismo com este gigante do médio oriente.