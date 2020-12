A secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público, Aia-Eza da Silva, revelou ontem na Assembleia Nacional, que o Ministério das Relações Exteriores está em falta na prestação de contas do dinheiro que recebeu recentemente para o pagamento de alegadas dívidas nas missões diplomáticas.

Aia-Eza da Silva respondia aos pedidos de aumento do orçamento para o referido Ministério, feitos pela deputada Josefina Pitra Diakite, durante a discussão do Orçamento Geral do Estado para 2021 com o Executivo.

A secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público disse que quando o Presidente João Lourenço iniciou o seu mandato, o Ministério das Relações Exteriores apresentou um volume de dívidas das missões diplomáticas no exterior. Estas dívidas, disse, têm sido pagas, apesar das dificuldades em que o país vive.

“Recentemente o Estado pagou cerca de 48 milhões USD, mas até ao momento o Ministério das Relações Exteriores ainda não justificou”, acentuou a responsável, acrescentando que foi com muita surpresa que ouviu a deputada Josefina Pitra Diakité defender a necessidade de aumento de verbas para pagamento de dívidas, numa altura em que o país enfrenta dificuldades financeiras.

“Enviou-se dinheiro duas vezes e não se justifica. Para nós é uma surpresa quando a deputada Diakité levanta a questão da dívida”, sublinhou.

O ministro das Relações Exteriores, Téte António, justificou que era necessário o país honrar os seus compromissos nas organizações internacionais que participa, pagando as quotas de participação.

Aia-Eza da Silva disse que a defesa da imagem de Angola é uma preocupação de todos e que os gastos a serem feitos devem ser racionalizados. A secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público disse que Angola gasta anualmente 100 milhões USD em participações nas organizações internacionais.