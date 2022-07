Ministério das Finanças orienta pagamento do salário de Agosto até ao dia 17

A Direcção Nacional do Orçamento do Estado (DNOE), do Ministério das Finanças, divulgou, ontem, uma nota em que orienta os gestores das unidades orçamentais do Estado a procederem ao pagamento do salário de Agosto até ao dia 17 daquele mês.

Esta orientação deve-se ao facto de a DNOE ter de proceder a uma acção de manutenção no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE), a fim de melhorar o desempenho do mesmo, no período de 26 a 30 de Agosto.

De acordo ainda com o documento da DNOE do Ministério das Finanças, este posicionamento vem também na sequência dos constrangimentos verificados na operacionalização do sistema no período de processamento salarial.

Assim, será antecipado o processamento salarial do mês de Agosto, conforme calendário adoptado e de cumprimento escrupuloso.

O mesmo calendário de processamento salarial de Agosto de 2022 tem num primeiro momento a fase da folha, cuja data inicial é agora 17 de Julho e a data final de movimento vai até 5 de Agosto.

Já para o momento a seguir que é o do processamento, o mesmo decorre a 8 de Agosto. Segue-se a fase de correcção, que vai de 9 a 16 de Agosto, período em que é feita também a aceitação da informação tratada, para até 17, conforme estipulado, decorra o pagamento efectivo nas unidades públicas e sector empresarial do Estado.

O economista Augusto Fernandes esclarece que a princípio, está-se diante de um evento com data marcada, manutenção do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado, SIGFE, em que a folha de salário obedece várias fases.

Conforme explicou, regra geral, o cronograma/calendário de processamento de salários tem começado no dia 15 de cada mês e a última fase que é o pagamento acontece de 20 a 30 de cada mês.

"Neste caso especial, por conta da manutenção do SIGFE, o processamento do salário referente o mês de Agosto 2022 irá começar no dia 17 de Julho e no dia 17 de Agosto os salários referente ao mês de Agosto estará disponíveis nas contas dos funcionários públicos prontos para serem pagos", disse.