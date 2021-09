Ministério da Indústria e Comércio lança plataforma digital Escoamento 4.0

O Ministério da Indústria e Comércio o lançou hoje, em Luanda, a plataforma digital “Escoamento 4.0”, via Zoom, encabeçado pelo Director Nacional do Desenvolvimento Rural, Joaquim Luís Pipa.

Esta plataforma veio como uma lufada de ar fresco para os players do mercado, disse Joaquim Pipa.

“O mercado digital permitirá a negociação de produtos nacionais, bem como a apresentação de ofertas e necessidades entre produtores e consumidores”, disse Eduardo Pinto, consultor responsável pelo desenvolvimento da plataforma.

Acrescentou ainda que o Escoamento 4.0 tornará o comércio mais dinâmico no sector, com custos baixos, bem como o alargamento do mercado, encurtando a distância através das plataformas digitais.