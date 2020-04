Minfin suspende contratos sem financiamento garantido

O Ministério das Finanças suspende parte das despesas de capital sem financiamento garantido, assim como as despesas de apoio ao desenvolvimento que não sejam de carácter prioritário e estrutural, soube o Mercado de uma circular divulgada hoje.

A estratégia resulta das medidas transitórias da resposta à baixa do preço do petróleo e ao impacto da pandemia da COVID-19, espelhada no decreto presidencial nº 96/20, de 09 de Abril que também reserva 30% das despesas da categoria bens e serviços para o pagamento de contratos prioritários e essenciais.

Nesse âmbito de incerteza económica, de modo a evitar o risco da acumulação de atrasados, cessa temporariamente as obrigações na execução dos contratos, conforme disposto no n.ºs 1 e 3 do artigo 281.º da Lei n.º 9/16, de 16 de Junho, Lei dos Contratos Públicos.

Assim, as unidades orçamentais devem informar aos seus fornecedores e concorrentes fundamentando-se na baixa do preço de petróleo e ao impacto da pandemia nas finanças públicas, bem como elaborar e submeter, até 30 de Abril, ao Ministério das Finanças um relatório com os respectivos graus de execução física e financeira através do doa.sncp@minfin.gov.ao/deri.sncp@minfin.gov.ao

A presente suspensão não se aplica aos contratos e procedimentos dos sectores da saúde, educação, ao abastecimento logístico, saneamento básico e àquelas cuja fonte de financiamento esteja assegurada.