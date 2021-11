MINFIN e IGAPE nomeiam Conselho de Administração da RECREDIT

O Ministério das Finanças (MINFIN) e o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), nomearam, recentemente, o Conselho de Administração da RECREDIT, para o quinquénio 2021 – 2025.

Segundo o comunicado que o Mercado teve acesso, foi reconduzido para Presidente do Conselho de Administração (PCA), Valter Rui Dias de Barros, depois de ter assumido a função em Novembro de 2019. Foram nomeadas vogais (Administradores) do referido Conselho, Edna Judite Kiosa da Silveira Caposso e Mirian Estrela Mendes Custódio Ferreira.

Edna Silveira Caposso desempenhou funções de Directora na Administração Geral Tributária, entre 2015 a 2021, nomeadamente, na Direcção de Tributação Especial, na Direcção dos Grandes Contribuintes e no Gabinete de Auditoria e Integridade Institucional.

Mirian Ferreira, desempenhou funções de relevo na área de Contabilidade e Finanças, em empresas de domínio privado e na função pública, bem como a função de Directora Nacional do Tesouro no Ministério das Finanças, até 2021.

Lembrar que a RECREDIT - Gestão de Activos, S.A atingiu 83% da meta anual para 2021, fixada em 19,8 mil Milhões de Kwanzas. Este resultado percentual foi alcançado no final do 3.º trimestre, numa altura em que os rácios de eficiência mantiveram-se estáveis, na ordem dos 8% para o Cost to Recovery e 13% no que diz respeito ao Costto Revenue.