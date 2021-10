Minerais da província da Huíla e Cabinda atraem investidores Canadianos

O presidente da empresa canadianaONOC INC, Ali Gursoy, disse recentemente no Lubango, província da Huíla, ter interesse em investir na prospecção, extracção e transformação do Ouro.

A província da Huíla possui quantidades de Ouro significativas nos municípios de Chipindo, onde já se explora e na Jamba (em fase de prospecção), enquanto Cabinda deu recentemente início a extracção do metal precioso no município de Buco Zau.

Em declarações à imprensa, durante o primeiro seminário sobre mineração de Ouro Em Angola, Gursoy, afirmou que encontraram no País um “clima favorável” e estão prontos a trabalhar, não só com o Executivo, mas também na busca de parcerias no sector privado.

Disse já ter estabelecido algumas parcerias e outras por rubricar, com a previsão de arrancar efectivamente em 12 ou 18 meses, pois estão já a trabalhar com seis empresas do sector.

Para Ali Gursoy, o objectivo inicial é criar um bom ambiente de trabalho com as empresas locais, depois começar com o trabalho de prospecção, para seguir um longo período até a exploração.

Considerou ainda que Angola é nova no mercado internacional, mas dentro do programa vão ter um volume de investimentos que pode chegar bilhões de dólares e em várias localidades.

Realçou que prevêem ainda com o projecto criar milhares de empregos para jovens no sector mineiro, que envolve muita força de trabalho e sua respectiva formação.

“A fase de prospecção é que vai determinar o que vamos precisar em termo de investimento, mas para começar prevemos investimentos de milhões de dólares e à medida que formos progredindo vamos aumentar”, frisou