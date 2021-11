MINDCOM preocupado em dar respostas às alterações climáticas

Os impactos negativos das alterações climáticas constituem prioridade na agenda internacional, afirmou o Ministro da Indústria e Comércio (MINDCOM), Victor Fernandes, no acto de abertura da 4ª edição da Semana Nacional da Qualidade (SENAQ 2021).

Victor Fernandes garante que têm estado a fazer um esforço colectivo na busca das respostas efectivas e urgentes às questões e desafios que são colocados para prevenir, medir, gerir, reduzir e controlar eventos adversos e impactos à vida humana.

O Ministério da Indústria e do Comércio, por meio do Instituto Nacional das Infra-estruturas da Qualidade (INIQ), explicou, busca e apoia a materialização da expansão dessas matérias, visando mitigar a fraca procura de práticas e conhecimentos técnicos sobre a qualidade e as implicações para o fortalecimento da economia.

Segundo ainda Victor Fernandes, o sector da indústria e comércio contribui para o alcance das metas inscritas no quadro de desenvolvimentos sustentáveis, que se resume na construção de infra-estruturas resilientes, promoção da industrialização inclusiva e sustentável.