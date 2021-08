Minas da Zâmbia procuram novo líder para desbloquear dois mil milhões USD

Os produtores de cobre estão prontos para iniciar projetos de expansão no valor de dois mil milhões USD na Zâmbia no próximo ano se a indústria puder chegar a um acordo sobre royalties com a nova administração do presidente eleito Hakainde Hichilema.

Empresas como First Quantum Minerals Ltd, e EMR Capital estão prontas para levantar fundos para os projetos, enquanto outros produtores precisam gastar "centenas de milhões em USD" em capital que eles retiveram desde 2019 por causa de mudanças fiscais que impediram o investimento, a Câmara de Minas da Zâmbia disse.

Apesar da produção de cobre do país da África do Sul ter atingido um recorde no ano passado, a produção estagnou em grande parte na última década por causa da relação hostil da indústria com o governo do presidente Edgar Lungu.

Em 2010, a Zâmbia produziu quase o dobro do metal que a República Democrática do Congo ao norte. No ano passado, a produção da Zâmbia era quase metade da da RDC, limitando o benefício dos preços recordes.

“O presidente eleito redefiniu o tom para reconstruir a confiança e estimular o crescimento”, disse o presidente da Câmara de Minas, Godwin Beene, em resposta a perguntas por e-mail na quinta-feira. “O sector está muito otimista de que, com essa abordagem de objetivo comum para o futuro, haverá mais parceria com o governo do que nunca.”