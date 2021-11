Mina do Lulo descobre diamantes raros

Treze diamantes, oito dos quais de qualidade rara, foram encontrados na mina do Lulo, localizada no município de Capenda Camulemba, província da Lunda Norte, noticiou a Angop

De acordo com uma nota da Lucapa Diamond Company, as 13 pedras com 4,15 quilates, embora pequenas em tamanho, são grandes em qualidade, cujas oito definidas como Type lla, só é descoberta em 2% da totalidade dos diamantes encontrados em todo o mundo.

A nota refere que esta "rara descoberta de oito diamantes com esta qualidade numa única amostra" foram encontrados no bloco 28.

O Lulo é ainda a fonte dos cinco maiores diamantes encontrados em Angola, quatro destes com mais de 200 quilates, o que a torna num kimberlite “raro”.

Com 420 trabalhadores, a mina do Lulo, integrada no complexo mineiro do Lucapa, é conhecida pelos diamantes raros e de alta qualidade. Desde o início da sua exploração, em 2010, que se percebeu o potencial de qualidade e quantidade.

No primeiro ano de exploração, a mina proporcionou o valor mais alto por quilate, 2.983 USD, em todo o mundo.

Os blocos 6 e 8 foram responsáveis pela produção de 13 das 15 pedras com mais de 100 quilates saídas desta mina, incluindo o maior diamante alguma vez encontrado em Angola (2016), com 404, 2 quilates, leiloada a 16 milhões USD e após ser lapidado, foi transformado numa jóia que acabou por ser comercializada por 34 milhões USDS.