Mina do Furi cria 330 empregos em dois anos

A produzir desde 2019, a mina tem uma concessão de 956 quilómetros quadrados e produz actualmente, sete mil quilates de diamantes/mês

De acordo com o director das operações mineiras do projecto, Tobias Jungi, até 2020 foram investidos 26 milhões USD.

O responsável avançou que a exploração é feita a céu aberto, em bancada com apoio de rampas e recursos a máquinas como escavadoras de 75 e 80 toneladas, buldózeres e dampar para remoção do estéril e do minério.

Sem avançar o valor da facturação, Tobias Jungi disse que, desde o início da exploração, a mina exportou 110 mil toneladas de quilates de diamantes.

Desenvolvimento da mina e perspectivas

De 2019 até Janeiro 2021 a mina esteve caracterizada pela abertura de frentes e estabilização de uma produção mensal regular de 6.500 quilates/mês

No próximo passo e com o investimento de capital para uma terceira unidade de pré-tratamento de 180 toneladas/hora e afins, a ser instalada nas imediações das áreas de Xifuto e Sampanhe, prevê-se uma produção de 11.500 quilates/mês, resultando num incremento de 98%.

Até 2022, segundo Tobias Jungi, “com o investimento de capital para uma quarta unidade de pré-tratamento de 150 toneladas/hora e afins, a ser montada nas imediações de Sunza e Chamauma, prevê-se produzir 17 mil quilates/mês resultando num incremento adicional de 49 %.