Millennium Atlântico abre capital a investidores internacionais

Seis anos depois de ter protagonizado a primeira grande fusão na banca angolana, o banco Millennium Atlântico, detido em 22,5% por capitais portugueses, decidiu promover a abertura do seu capital a investidores fora do espaço lusófono, soube o Expresso junto de uma fonte da instituição dirigida pelo português Daniel Santos e pelo angolano António Assis.

De acordo com o Expresso, esta intenção está a provocar uma concorrida atracção de investidores internacionais de vários quadrantes geográficos, interessados neste que é um dos bancos de referência do sistema financeiro.

Os promotores desta operação, adianta a fonte, esperam alcançar um impacto positivo exponencial no sistema bancário do País e abrir uma maior robustez financeira.

Preparada desde meados do ano passado, parte da abertura do capital deverá ser feita ainda este ano através da entrada do banco na bolsa de valores de Luanda.

“Focados na atracção de investidores e de linhas de financiamento, procedemos a alteração de estrutura e no sistema de governance para reformar o banco às novas e crescentes exigências do mercado e às boas práticas internacionais”, disse ao expresso Daniel Santos, presidente da Comissão Executiva Millennium Atlântico.

Está nova dinâmica de adaptação progressiva do Millennium Atlântico, que resultou da fusão entre o Millennium Angola e o Banco Privado Atlântico, aos desafios do mercado permitiu ao banco posicionar-se como uma das primeiras instituições do sistema bancário angolano a gerir as linhas de crédito de instituições como IFC e o Commerzbank.

Como resultado da sua conhecida capacidade de gestão neste domínio, o IFC não hesitou em colocar nas mãos do banco 100 milhões USD, dos quais 50 milhões para o trade finance e os restantes 50 milhões USD para apoiar directamente a economia angolana através de créditos concedidos a pequenas e médias empresas.

O interesse manifestado pelos futuros investidores estrangeiros em contribuir para uma maior robustez financeira do Millennium Atlântico está ser visto como um sinal de confiança para as outras praças financeiras a economia angolana através de parcerias que poderão vir a ser estabelecidas com o banco.