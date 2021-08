Milhões de americanos estão desempregados apesar das vagas recorde

O número de empregos disponíveis desde Maio superou o número de americanos à procura de trabalho. Um dos factores é a incompatibilidade entre onde as pessoas desejam trabalhar e quais sectores estão contratando.

De acordo com Wall Street Journal, as indústrias mais afectadas ainda precisam se recuperar para níveis pré-pandêmicos, quando 63% dos americanos estavam na força de trabalho.

Em Julho, havia 5,7 milhões de empregos a menos, em uma base com ajuste sazonal, do que em Fevereiro de 2020, segundo dados do ministério do Trabalho.

O número de pessoas que tentam voltar ao mercado de trabalho aumentou desde os primeiros dias da pandemia. A proporção de adultos que trabalham ou procuram emprego aumentou ligeiramente, de um mínimo de 60,2% em Abril do ano passado para 61,7% em Julho.

Os trabalhadores do sector de lazer e hotelaria registaram as maiores taxas de contratação e um aumento nos ganhos semanais, já que a flexibilização das restrições permitiu que os restaurantes reabrissem e as viagens fossem retomadas. No entanto, o aumento de casos da variante Delta pode pairar sobre a recuperação.

As contratações no setor de manufatura aumentaram no ano passado e ultrapassaram as contratações em geral. Enquanto mais americanos estão fazendo coisas, menos americanos estão vendendo produtos nas lojas, com as contratações no varejo ficando atrás das taxas gerais no ano passado.