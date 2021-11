Microfinança representa mais de 60% da oferta de seguro

O sector de microfinanças em Angola está na fase inicial com a oferta de serviços e produtos, representando mais de 60% da oferta de seguro, embora sirva apenas cerca de 32 mil clientes, disse o Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João.

O governante falava à luz do ciclo anual de webinars organizado pelo Banco Nacional de Angola (BNA) sob o tema “Diagnóstico da Actividade de Microfinanças em Angola”.

De acordo com o ministro, quando falamos em microfinanças estamos essencialmente a falar em microcrédito. “Existe um longo caminho a percorrer em termos de abrangência, potenciais resultados e disponibilização de novos produtos financeiros (transferências, microseguros, micropoupanças entre outros) ”, afirmou.

Adiantou que, actualmente, o sector de microfinanças cresceu, estando registadas 23 instituições formalizadas, sendo 22 sociedades de microcrédito e uma cooperativa de crédito.

O Fórum teve como objectivo apresentar os principais resultados e recomendações na óptica governamental ou Institucional, papel e actividades institucionais e de regulação do sector de Microfinanças para harmonização das políticas nacionais com os interesses da oferta e da procura.

Na óptica da oferta, a análise está virada para os produtos financeiros, requisitos e formas de acesso, políticas de crédito e área de actuação dos Bancos Comerciais, Sociedades de Microfinanças, cooperativas de crédito, associações empresariais entre outras entidades.

E por fim na óptica da procura, necessidades financeiras das pequenas e médias empresas, trabalhadores independentes informais, empregados e potenciais empreendedores portanto microempresas e auto empreendedores.

“É reconhecido que as micro, pequenas e médias empresas desempenham um papel fundamental na maior parte das economias, principalmente dos países em desenvolvimento, de acordo com o Banco Mundial as micro, pequenas e médias empresas representam cerca de 90% das empresas e mais de 50% do emprego nas economias emergentes” aclarou.

No entanto, o difícil acesso ao crédito é geralmente considerado como um dos maiores constrangimentos para o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas.

Segundo o Ministro, o executivo angolano tem vindo a empreender reformas adequadas para regulamentação financeira afim de garantir estabilidade do sistema financeiro e a confiança dos mercados, neste sentido o quadro legal sofreu recentemente algumas alterações através da entrada em vigor da lei N º 14/21 de 14 de Maio do regime geral das instituições financeiras ao qual aborda consideráveis inovações para o sector das microfinanças.

Antevendo-se alterações importantes na tipologia de instituições, regulação e estrutura destas.

Além das sociedades de micro crédito, existem também um conjunto de instituições financeiras bancárias que possuem na sua carteira de negócios o microcrédito, reconhece-se a nível mundial e Angola não é excepção que as famílias menos favorecidas precisam aceder a uma gama completa de serviços financeiros adequados e sustentáveis para um seguimento de baixo rendimento visando um duplo e simultâneo objectivo de promoção do tecido microempresarial e combater a pobreza de forma sustentável.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), do segundo trimestre de 2021 a economia informal em Angola garante a subsistência de aproximadamente 80% da população activa maioritariamente empregada em agricultura e pesca.

“Tratar da informalidade é hoje um desafio importante não somente para Angola, mas para o mundo, neste sentido o Ministério da Economia e Planeamento com o departamento ministerial responsável pelo desenvolvimento das acções do executivo orientado para o crescimento económico e empresarial do país, alinhadas com a execução do plano nacional de desenvolvimento, assumiu a execução de iniciativas com o objectivo de contribuir para o crescimento económico e social”.

Destacou que é também pretensão potenciar a promoção do trabalho decente e a redução da pobreza, realçando a implementação do programa de reconversão da economia informal, com metas estabelecidas para se formalizar pelo menos 200 mil empreendedores garantindo a integração financeira através do sistema de pagamentos móveis.

Outra iniciativa foi o reforço para disponibilização de recursos financeiros para o microcrédito no âmbito do decreto presidencial 98/20 sobre as medidas imediatas de alívio aos efeitos económicos e financeiros negativos provocados pela pandemia da COVID-19.

O Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA) disponibilizou uma linha de crédito de 4 mil milhões Kz para financiar necessidades de microfinanças a operação desta linha foi efectuada por 8 operadoras de micro créditos cabendo ao FACRA o supervisionamento das instituições da referida linha e garantir a disseminação do microcrédito ao território nacional, finalizou.

O evento contou com a participação da empresa Consult, entidade contratada para realizar o estudo de diagnóstico, com objectivo de apresentar os principais resultados e recomendações focadas nas seguintes vertentes: Organização Governamental/Institucional, abordagem metodológica na óptica da Oferta e da Procura, com foco para as fontes e técnicas de recolha de informação, análise documental, estudos de caso e trabalhos de campo.