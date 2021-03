Micro-empresas e vendedores recebem TPA

O Banco Nacional de Angola (BNA) vai subsidiar 2.500 Terminais de Pagamento Automático (TPA) para serem entregues a micro-empresas e empreendedores informais, anunciou, ontem, em Luanda, a instituição.

Beatriz dos Santos, administradora do BNA, que falava durante o acto de assinatura de um acordo com bancos comerciais, para adesão ao Programa de Massificação de TPA, esclareceu que, com os 2.500 aparelhos, o Banco Central vai ter um encargo de 300 milhões kz.

A iniciativa, disse, surge no âmbito do fomento da política de inclusão financeira, que visa expandir e melhorar o acesso da população aos produtos e serviços financeiros, em especial as pessoas de baixo rendimento e dos pequenos empreendedores e vendedores nos mercados informais.



Numa primeira fase, o objectivo é levar, com menos custos, a massificação dos TPA aos micro-empreendedores informais, inclusive das zonas mais recônditas.



"Hoje, o que existe é a utilização dos TPA pelas sociedades comerciais legalizadas. E o objectivo deste projecto é garantir que os empreendedores que ainda não estão formalizados façam os seus movimentos dentro do sistema financeiro, através destes TPA”, esclareceu.



Num valor equivalente a 200 USD para cada TPA, a distribuição será feita em função do número de contas simplificadas abertas nos bancos comerciais, no âmbito da materialização efectiva da estratégia de inclusão financeira, adoptada pelas autoridades angolanas, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022.

Aderiram ao programa os bancos Sol, Valor, Prestígio, Caixa Geral Angola, Comercial Angolano, Yetu, Finibanco, Keve e Standard Bank Angola, que se comprometeram a criar os procedimentos de controlo interno, capacitar os recursos humanos, com vista a assegurar a eficácia do programa.



Preço dos TPA



Eduardo Clemente referiu-se, igualmente, ao aluguer do TPA, "um tema que depende do custo da máquina em si”. Os TPA, disse, são todos importados e dependem do preço de compra em moeda estrangeira.

"O custo de um TPA deve rondar os 350 mil kz, preço que o banco assume e, depois, há campanhas em que os bancos podem oferecer ou fazer a um preço mais baixo”, esclareceu.