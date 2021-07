MG Advogados promove ciclo de webinars sobre Contratação Pública, Zonas francas, e PPP

A Sociedade de Advogados Manuel Gonçalves & Associados (MG Advogados) promove um ciclo de webinars, a realizar nos dias 01, 15 e 22 de Julho, onde serão abordados temas como a Contratação Pública, Zonas francas, e as Parcerias Público Privadas respectivamente.

Dada a pertinência dos temas para economia nacional, os eventos contam com a participação de players do sector publico e privados, nacionais e estrangeiros com backgrounds profissionais e culturais diversos.

“O referido ciclo de webinars conta com a parceria institucional de entidades públicas como a AIPEX, o SNCP, o IGAPE, a AGT e o Ministério dos Transportes, e com a participação de individualidades nacionais e internacionais (de Portugal, Brasil e Moçambique) que aportarão o seu know how, bem como as melhores práticas, a nível internacional” lê-se no comunicado dirigido a redacção.

A primeira sessão, sobre Contratação Pública, acontece já esta 5ª feira, dia 01 de Julho, às 16h de Luanda e Lisboa /12h de São Paulo /17h de Maputo, e será transmitida em directo pelas plataformas de youtube da Media Rumo e de Facebook do Jornal Mercado.

O ciclo de webinars conta com a Media Rumo como media partner.