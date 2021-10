MG Advogados analisa sistema financeiro e as empresas

A MG advogados realiza de 07 a 21 de Outubro o II ciclo de webinars com o tema “O Sistema Financeiro Angolano e as Empresas”.

O evento vai também abordar a questão do “Desenvolvimento, Credibilidade e Inovação”, na óptica da Empresa Angolana e conta com a participação do vice-governador do Banco Nacional de Angola (BNA), Rui Miguêns, que fará a abertura.

A actividade vai decorrer em três sessões via plataforma Zoom, a primeira será realizada no dia 07 de Outubro sob o tema “O Sistema Financeiro Bancário”. O segundo tema será “Mercado de Capitais” e realizar-se-á a 14 de Outubro. Para fechar a sessão de webinars, no dia 21 será apresentado o tema “Seguros e Fundo de Pensões”.