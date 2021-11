Metas europeias do clima e energia não são consensuais entre empresas

A Comissão Europeia quer reduzir as emissões poluentes em 55% até 2030 e está a criar legislação para atingir estas metas. Mas nem todas as empresas de energias renováveis se assumem satisfeitas com esta ambição; algumas acreditam que se justificava uma exigência maior, em particular no que diz respeito à quota de renováveis no mix energético.

De a cordo com o Expresso, representantes de associações de empresas de várias áreas das energias renováveis, do vento ao hidrogénio, falaram na conferência Portugal Renewable Energy Summit, da Apren, Associação Portuguesa de Energias Renováveis.

Para Jorgo Chatzimarkakis, da Hydrogen Europe, as metas “estão boas para avançar”, desde que “não as reduzam”, até porque se as metas são elevadas, os custos caem, e “o hidrogénio cinzento tem de ser substituído”. Giles Dickson, da Wind Europe, já admite que “alguns estados deviam aumentar o nível de ambição” mas, colectivamente, considera suficiente a fasquia colocada pela Comissão.

Walburga Hemetsberger, da Solar Power Europe, apesar de considerar as metas actuais “um bom começo”, responde com um “não muito claro” à questão de se estas serão suficientes. “Não para o ambiente, não para os negócios, não para uma transição justa”, afirmou.

A incorporação de 40% de renováveis no mix energético, acredita, não garante os preços baixos de energia de que os negócios europeus necessitam. Defende a subida para 45%, que também acrescentaria em termos de empregos verdes - mais cerca de 300 mil na Europa, segundo o estudo desenvolvido para organização que representa.

Dirk Hendricks, da European Renewables Energies Federation, concorda com uma percentagem de integração de renováveis de 45% “ou até superior”, e Remi Gruet, da Ocean’s Energy, sustenta que 40% “não é suficiente”.