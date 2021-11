Meta de produção de diamantes fixada em cerca de 9 milhões de quilates

O plano de produção de diamantes para 2021 está fixado em cerca de 9 milhões de quilates, disse à imprensa o presidente do Conselho de Administração (PCA) da ENDIAMA, José Manuel Ganga Júnior.

Ganga Júnior garantiu que estão a trabalhar para alcançar o objectivo preconizado, apesar de ter havido uma redução das operações mineiras em 2020.

“Todas empresas diamantíferas estão a trabalhar e há um aumento gradual no volume de actividades”, disse.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração (PCA) da Sodiam, Eugénio Bravo da Rosa, até 2019 o País tinha apenas uma fábrica de lapidação de diamantes, em 2020 surgiram em Luanda três fábricas de lapidação e três no Saurimo com um centro de formação.

Com esse incremento triplicou-se a força de trabalho existente, e tem se estado a formar jovens angolanos para que conheçam aquilo que são as técnicas de lapidação, com isso, a curto e médio prazo aumentar consideravelmente os níveis de lapidação no País, disse o responsável.

Por força da pandemia da COVID-19, em 2020 apenas uma fábrica de lapidação funcionou a 100%, em 2021 melhorou-se a condição e só em 2022 poderão colher os resultados de todo investimento que se tem feito em Luanda e no Saurimo.

Estão em construção mais três fábricas de lapidação em Saurimo no polo de desenvolvimento e ainda há espaço para integração de mais investimentos.