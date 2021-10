Mercado de seguros emite 116,4 mil milhões Kz de prémios em seis meses

O mercado segurador nacional emitiu, no primeiro semestre do ano, 116,4 mil milhões Kz de prémios, o que corresponde a 52% do total de prémios emitidos em 2020, segundo contas feitas pelo Mercado a partir dos indicadores trimestrais do sector publicados recentemente pela Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).

Durante o período, o ramo Vida emitiu 4,6 mil milhões Kz, enquanto o Não Vida foi responsável pela emissão de 111,8 mil milhões Kz, representando 96% do total de prémios do semestre, conforme os indicadores que envolvem 17 das 23 companhias autorizadas pelo regulador.

O grande ausente dos relatórios do I e II trimestre do ano é a Fidelidade, que é somente a terceira maior companhia com 13% da quota de mercado, tendo o regulador justificado o facto devido ao envio tardio dos relatórios à entidade.

Voltando às contas, só no segundo trimestre os custos com sinistros atingiram 15,3 mil milhões Kz. O ramo Vida teve custos de 249,3 milhões Kz ao passo que o Não Vida teve custos avaliados em 15,1 mil milhões Kz, o que correspondeu a 98% do total dos custos com sinistros do trimestre.

O ramo Doenças, com 8,3 mil milhões Kz foi o que mais custos acarretou, seguido dos Incêndio e Elementos da Natureza com custos estimados em 2,6 mil milhões Kz, somando 17% do total dos custos relacionados aos sinistros no mesmo período.

O ramo Automóvel teve custos de 1,6 mil milhões Kz, representando 11% do total dos custos com sinistros. A seguir aparece o ramo Acidentes com 1,2 mil milhões Kz e 8% dos custos com sinistros do trimestre, a mesma percentagem da Petroquímica que somou custos de 1,1 mil milhões Kz.

Sinistralidade

Segundo o boletim da ARSEG, a sinistralidade total do trimestre quedou-se em 20%, sendo que o ramo Não Vida registou uma taxa de sinistralidade de 22% e o Vida 20%.

Os Incêndios e Elementos da Natureza é dos produtos do ramo Vida com a maior taxa de sinistralidade, totalizando 142%, seguindo-se os ramos Automóvel, com 57% e Doenças com 43% respectivamente. O ramo Transportes congregou uma taxa de sinistralidade de 37% no trimestre.

O relatório observa ainda que durante o segundo trimestre foram comercializadas 138 027 apólices, das quais 10 134 do ramo Vida e 127 893 do ramo Não Vida, onde os Acidentes foram responsáveis pela emissão de 54107 apólices, secundado pelo Automóvel com 50 353 apólices.

Apesar das restrições impostas pela COVID-19, o ramo Viagens foi responsável pela comercialização de 11 213 apólices no segundo trimestre do ano.

Em termos de ranking do trimestre, a ENSA Seguros lidera o mercado com 73,31%. A Sanlam ocupa a segunda posição com 8,82%, ao que se segue a Aliança Seguros com uma quota de 3,60% do mercado neste mesmo período. Nas posições imediatas: 4ª e 5ª posição se encontra o BIC Seguros com 3,02% e a STA Seguros com 2,77% do mercado no segundo trimestre.

No ramo Vida, por exemplo, a ENSA lidera o mercado com 46,11%, ao passo que a Sanlam, com 17,86% ocupa a segunda posição do raking, estando o BIC Seguros na posição subsequente com 15,38%. A Prudencial Seguros surge na quarta posição ostentando uma quota de mercado de 11,52% e a fechar o top 5 aparece a Nossa Seguros com 7,26% do mercado no segundo trimestre.

Os prémios de seguro directo do sector da mediação atingiram os 1,3 mil milhões Kz neste segundo semestre do ano com o ramo Saúde, com prémios de 957,1 milhões Kz. As comissões de seguro directo fixaram-se em 91,3 milhões Kz, tendo as Doenças contribuído com 48,2 milhões Kz