Mercado de Capitais prepara regulamentação de ESG

O baixo nível de conhecimento das empresas nacionais sobre os benefícios das melhores práticas Ambientais, Sociais e Governança corporativas (em inglês ESG), constitui uma das barreiras para a criação e implementação do regulamento no mercado de capitais, afirmou a subdirectora do Gabinete de Desenvolvimento de Mercado, GDM, da Comissão do Mercado de Capitais, CMC, Juceline Paquete.

De acordo com a subdirectora do GDM, que falava aluz do “Iº seminário internacional ESG em Angola" organizado pela CMC, o mercado nacional se encontra numa fase embrionária em relação a práticas de ESG, sendo necessário que os diferentes sectores do sistema financeiro chamem para si a responsabilidade da criação de políticas e regulamentos focados na gestão dos riscos de sustentabilidade.

Neste âmbito a CMC tem promovido iniciativas que visam desenvolver o mercado e as práticas sustentáveis das actividades dos players, promovendo a emissão de títulos verdes, alinhando em produtos alternativos de poupança para os investidores com rendimentos mais reduzidos, o que tem contribuído para a democratização de acesso às diferentes alternativas de investimento ou financiamento.

O mercado nacional conta com o primeiro fundo de investimento sustentável, o Dual Impact Fund, fundo de capital de risco, que representa um marco significativo para a indústria de Organismos de Investimento Colectivo, OIC, a economia no geral e essencialmente para as pequenas e médias empresas ligadas as práticas ESG.

No País já existem iniciativas desde 2018, em que o Estado analisa mecanismo de utilizar green bonds, como financiamento que visam sustentar sectores como turismo, ambiente e a economia azul.

A nível das práticas ESG no mercado de capitais a CMC tem olhado as práticas de mercados africanos que se adoptam a nossa realidade, como o caso da bolsa sul africana, a Johannesburgo Stock Exchange (JSE), que tem como premissa de admissão de dívida um novo segmento, que incluem instrumento de sustentabilidade nos termos dos princípios de green bonds da international Capital Association.

Um outro exemplo a nível de África, é a bolsa nigeriana (Nigéria Stock Exchange), a primeira bolsa africana a admitir um título verde soberano através de um programa fornecido as empresas cotadas em bolsa sobre a sustentabilidade.

As emissões de títulos sustentáveis nos últimos cinco anos, a nível global, aumentaram exponencialmente, atingindo um total de 2207 emissões em 2020, onde registou-se um volume de 692,7 milhões USD.

As green bond destacam-se a nível de títulos sustentáveis representando 64% dos títulos emitidos com um total de 1428 emissões, seguido pela emissão social com 27% e pela emissão sustainability com uma cobertura de 0,9%.

Para Consultora e Gerente Sénior de risco da KPMG Brazil Juliana Nascimento é muito importante que os países levam em agenda e os mercado de capitais tem um papel fundamental na criação de regulamentos que vão contribuir para aceleração e implementação das ESG.