Mercado cambial apresenta indicadores eficazes de estabilidade

O mercado cambial mostrou-se estável e mais consolidado, em 2021, com o registo de um maior poder de negociação dos bancos junto dos clientes, o que implicou a apreciação da moeda nacional, face às múltiplas fontes de moeda estrangeira, indicadores considerados eficazes do ponto de vista financeiro.

Esta avaliação consta do relatório sobre a Evolução do Mercado Cambial em 2021, divulgado, recentemente, pelo Banco Nacional de Angola (BNA), que refere no documento, que adicionalmente, a oferta do Tesouro contou com a contribuição de outros players do mercado, facto que terá ajudado a aumentar a diversidade de fonte de moeda estrangeira ao mercado e dado um maior conforto aos bancos e os seus clientes.

De acordo ainda com o relatório, que pode ser consultado no site do Banco Central, entre os grandes contribuintes para estes factores, estão as empresas do sector petrolífero e diamantífero, clientes diversos e as intervenções pontuais feitas pelo BNA, no período em análise, onde as companhias aéreas e as seguradoras passaram, também, a disponibilizar a sua oferta de moeda estrangeira na plataforma da Bloomberg para negociação e venda.

Por outro lado, atesta o documento, a taxa de câmbio do Kwanza em relação ao dólar norte-americano reflectiu a apreciação da moeda nacional, passando de 656 em Dezembro de 2020 para 555 Kz em 2021, representando uma apreciação de 18,2% para o kwanza.

Neste sentido, segundo o relatório, a tendência da taxa de câmbio (USD-AOA) observada no mercado, foi a mesma cruzada a partir do par (EUR-USD), tendo como fonte os dados do Banco de Portugal, o que demonstra a apreciação nominal da moeda nacional face às principais moedas internacionais.

No caso do euro, a taxa de câmbio do Kwanza em relação a esta moeda europeia, continua a ser calculada com base na cross rate (EUR-USD) cotada no mercado internacional, que compara esta “cross rate” com a taxa cotada diariamente pelo Banco de Portugal, tendo esta, resultante da evolução do par (EUR-USD), cujo comportamento é ditado por factores internacionais, registado, igualmente, uma apreciação, passando (EUR-AOA) de 805 kwanzas em Dezembro de 2020, para (EUR- AOA) 629 kwanzas em 2021, representando uma apreciação de 28,0 por cento.