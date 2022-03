MEP: Excedente do petróleo será canalizado em investimento público

O secretário de Estado para o Planeamento, Milton Reis, declarou, ontem, em Luanda, que o Governo mantém a projecção de um crescimento económico de 2,4 % para o ano em curso, indicando que parte do excedente das receitas decorrente da escalada dos preços do petróleo no mercado internacional vai ser empregue em investimentos públicos.

Milton Reis proferiu estas declarações no “briefing” bissemanal com a imprensa, onde lembrou que a subida dos preços do petróleo tem subjacente um aumento da entrada de divisas para países exportadores como Angola, mas o efeito dos excedentes em moeda estrangeira não é imediato, uma vez que os recursos financeiros que estão a ser recebidos agora são referentes às vendas dos meses anteriores.

Considerou que “não existem motivos para rever despesas nem receitas”, porque os resultados das vendas que decorrem neste momento de maior alta só estarão disponíveis nos próximos meses, “o que significa que o petróleo comercializado ao preço actual, só garantirá um maior conforto para o Tesouro Nacional caso os preços se mantiverem altos”.

O secretário de Estado sinalizou para o emprego das receitas petrolíferas excedentes em programas de investimento público, que considerou serem “uma das mais importantes alavancas para o crescimento”, por “estimularem a actividade económica com o surgimento de novas infra-estruturas de negócios ao serviço das populações, gerando activos para um ambiente com fontes sólidas de rendimento no sector não petrolífero”.

Segundo o responsável, o Governo “está atento” aos possíveis cenários que emergirem com o conflito na Europa do Leste, de maneira a mitigar os efeitos nocivos, uma vez que os reflexos já estão a incidir sobre o panorama económico mundial, com realce para a subida do preço do petróleo, mas apontou a prudência diante da incerteza desta tendência nas próximas semanas.

“É preciso ter conta que o preço do petróleo no mercado internacional é muito volátil, o que nos aconselha ter muita calma perante o actual cenário de altos preços motivado pela escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, para se ter a certeza se, nas próximas semanas, a tendência será de subida ou descida”, disse.