MEP conclui recolha de dados para relatório do PDN

A recolha dos dados para o Relatório Anual de Balanço de Execução do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN 2018-2022) está finalizada, devendo a compilação ser submetida ao Executivo para a apreciação e aprovação, disse em Luanda, o secretário de Estado do Planeamento, Milton Reis, avançou a Angop.

Falando no habitual briefing do Ministério da Economia e Planeamento, o responsável sublinhou que o relatório vai ser remetido a partir de 15 de Fevereiro, depois de ter-se feito a recolha e tratamento da informação sectorial para monitorização da execução e desempenho dos 70 programas de acção do PDN, para 2021.

Milton Reis disse que o trabalho foi realizado em colaboração com os Gabinetes de Estudo, Planeamento e Estatística (GEPEs) sectoriais, provinciais e municipais.

O secretário destacou que se tem observado, cada vez mais, maior articulação entre coordenadores dos Programas de Acção dos ministérios e Governos de províncias, no sentido de reportarem todas as acções de domínio territorial, desenvolvidas em cada circunscrição.

O responsável fez saber também que estão definidos os pressupostos de base (Preço do Petróleo, Taxa de Câmbio e Taxa de Inflação) que vão assegurar a consistência e convergência da Programação Financeira do Tesouro e da Programação Monetária, com base nas projecções do Produto Interno Bruto (PIB).

A Programação Macroeconómica Executiva (PME) para 2022 é um instrumento de gestão da política macroeconómica do Governo que visa avaliar atempadamente o desempenho das principais variáveis macroeconómicas que compreendem as projecções do Produto Interno Bruto (PIB).

O MEP compreende igualmente a Programação Macro Fiscal, a Programação do Comportamento do Sector Externo e a Programação das Contas Monetárias, com vista a garantir os objectivos para o ano 2022.