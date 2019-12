Menos carga e navios no Porto de Luanda

De acordo com o boletim estatístico do Porto de Luanda, citado na Angop, a carga contentorizada registou uma redução de 16%, enquanto a não contentorizada baixou 29%.

Neste terceiro trimestre, atracaram no Porto de Luanda 112 navios de longo curso, 15 de cabotagem e 874 de apoio à actividade petrolífera.

A carga geral fraccionada alcançou 185.529,5 toneladas, menos 20% face ao mesmo período em 2018.

A frequência de chegada para os navios de longo curso foi de aproximadamente 1.2 por dia, representando um decréscimo de 12% em relação a igual período do ano passado.

Neste ano, recorde-se, o Porto de Luanda realizou um concurso público internacional para a concessão e exploração do seu Terminal Multiuso, através do envolvimento de operadores privados com experiência comprovada no sector.