Melhor Startup de 2019 eleita hoje

Já são conhecidas as startups finalistas da competição Seedstars Luanda, cuja quinta edição terá lugar hoje, pelas 16h, na Fortaleza de São Miguel, Luanda, sob coordenação local da BCG, TGI e KiandaHub.

Uma vez concluída a fase de pré-selecção, as empresas promissoras vão apresentam, hoje, para uma sessão de pitching no qual será escolhido o sucessor do Kubinga, a startup vencedora da edição de 2018.

A eleição da representante de Angola no Seedstars Africa Summit caberá a um júri composto por Nuno Veiga, assessor da comissão executiva Banco Millennium Atlantico, Júlia Carvalho, directora regional da IBM Angola, Joel Epalanga, chefe de Planeamento e Desenvolvimento de Sistemas de Informação do Kianda Hub, Juelson Bart olomeu, chefe de Inovação da Unitel, e Cláudia Makadristo, directora regional para África da Seedstars.

Além de figurar no certame internacional da maior competição de startupsem estágio inicial para mercados emergentes e cenários de crescimento rápido, o vencedor terá direito a uma viagem com tudo incluído ao Seedstars Africa Summit e a chance de ganhar uma vaga no Seedstars Global Summit, na Suíça, onde o vencedor levará para casa um prémio de investimento de 500 mil USD e três meses de acesso ao programa de prontidão para investimentos.

Conheça as finalistas

Angola Desportiva: startups orientada para a gestão de dados estatísticos em tempo real para a indústria de desporto.

Twenda - Automação Prestação de Serviços, Lda): serviço de viagens mais económicas e rápidas, através do seu aplicativo de moto-táxi.

Cartão Jovem Angola: oferece descontos, através de parcerias com empresas e projectos de empreendedores, para permitir o crescimento social e económico da juventude.

DroneSig: com a ajuda de drones, recolhe e analisa imagens de uma determinada aérea, podendo solucionar problemas dos agricultores na monitorização de pragas.

E-Bina: pretende introduzir actividades como andar de bicicleta na capital de Luanda, tornando mais fácil e mais ecológica a locomoção.

Menos Lixo: é um mercado em que os cidadãos podem encontrar empresas de reciclagem, vender seus materiais de reciclagem ou doá-los.

ONDE!: plataforma que fornece informações vitais sobre todos os serviços no País.

Roque Online: conecta os mercados informais do mundo com tecnologias poderosas, fornecendo ferramentas para fornecedores e prestadores de serviços informais de mercado se auto-gerirem como uma micro empresa.

VôQueixar: oferece uma solução em que os utilizadores podem rever experiências e dar às empresas a oportunidade de melhorarem o seu relacionamento com os clientes, por meio de uma plataforma e aplicativo de feedback.

Conexão Académica-Treinamento e Capacitação: plataforma para formação a distância. Empresas e Particulares podem beneficiar.