Medo de recessão e guerra provocam razia nos fundos de investimento

O euro mantinha-se acima de 1 dólar ao início da manhã desta quarta-feira, no rescaldo de uma sessão em que a moeda única praticamente tocou na paridade com a divisa norte-americana. Cada euro transaccionava em 1,0046 USD, uma recuperação marginal de 0,05%.

Apesar de alguns meios terem declarado a paridade entre as duas moedas, as principais agências internacionais não confirmaram que o euro tenha transaccionado abaixo de 1 USD na terça-feira. No limite, a moeda única transaccionou em 1,0001 USD, de acordo com dados da Bloomberg e da Reuters/Refinitiv.

Por agora, segundo a Bloomberg, instrumentos derivados têm mantido o valor do euro acima da paridade. A agência explica que os traders impulsionaram a moeda no limite da paridade para evitar a activação de certos contratos.

Mas o sentimento continua frágil: os investidores estão cada vez mais convencidos de que a subida das taxas de juro pelos bancos centrais e o risco de a Rússia fechar o abastecimento de gás natural à Europa podem atirar o continente europeu para uma recessão, levando os investidores a procurarem o refúgio do dólar.

Além disso, esta quarta-feira será conhecida a evolução da inflação nos EUA em Junho. Os economistas sondados pela Reuters estimam que a taxa tenha acelerado para 8,8% em termos homólogos, o que representaria um máximo de 40 anos.