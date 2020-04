Medidas de contenção nas finanças públicas.

Entre outras, a 3ª reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, adoptou a cativação de 30% das despesas da categoria de Bens e Serviços, exceptuando alimentação, medicamentos e serviços de limpeza e saneamento e a suspensão de parte das despesas de capital, com destaque para novas aquisições de imóveis no país e no exterior.

Consta ainda a suspensão de todos os créditos adicionais, com excepção das despesas com o pessoal e projectos de carácter prioritário e estrutural, suspensão de todos os processos de novas admissões e promoções na função pública, com excepção dos sectores já previamente aprovados.

Restruturação do Sector Público Administrativo, com especial incidência para os departamentos Ministeriais e Institutos Públicos, redução das viagens dos membros do Executivo e de delegações executivas governamentais ao estritamente necessário, adoptando-se sempre medidas de minimização de custos.

Redefinição e tipificação da gama de viaturas a serem atribuídas aos gestores do Estado no exercício das suas funções, para as diferentes categorias de responsabilidades e o cancelamento de novas autorizações para a compra de viaturas e repriorização das já autorizadas, restringindo para as estritamente necessárias.

Vale ressaltar que todas estas medidas são de aplicação imediata, antes mesmo da revisão do OGE.