Media Rumo e AGT debatem “Alterações ao Sistema Fiscal Angolano”

Alterações ao Sistema Fiscal Angolano foi o tema da 1ª edição do programa “Conferências Online Media Rumo”, realizada no início desta noite nas instalações da empresa em Luanda.

O certame se enquadrada na estratégia da Media Rumo, que visa a realização de diversos colóquios anuais sobre temas relacionados ao sector económico, com destaque para as finanças, empresas e ao sector produtivo.

Esta edição inaugural contou com a presença de Cláudio Paulino dos Santos, Presidente do Conselho de Administração (PCA) da AGT - Administração Geral Tributária - que falou das incidências dos impostos na economia e na vida das empresas.

Do outro lado, empresários e especialistas em matéria de fiscalidade expuseram as suas inquietações, tendo alguns afirmado que a excessiva carga fiscal está na base da morte de muitas empresas. Carlos Rosado de Carvalho, director de informação da Media Rumo foi o moderador do evento.