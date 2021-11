Media Rumo analisa Novos Rumos para Sector Empresarial Público

A Media Rumo, empresa de comunicação social detentora do Jornal Mercado, Vanguarda e da Revista Rumo, realiza, nesta terça-feira em Luanda, a 6ª edição do Conversas com Rumo, sob o tema “Novos Rumos para Sector Empresarial Público (SEP)”.

O evento terá como keynote Speaker o presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), Patrício Bicudo Vilar.

A actividade vai contar com a presença de gestores, diplomatas e académicos, a fim de debater os caminhos para a reforma do SEP, principais pilares da reforma e a reestruturação das empresas públicas, privatizações e boas práticas.

A conferência será transmitida através dos canais digitais da Media Rumo, Facebook (Jornal Mercado) e Youtube. Estarão presentes cerca de 80 pessoas, respeitando as regras de biossegurança.