Massano multa Keve e suspende Finibanco do mercado cambial

O Banco Nacional de Angola (BNA) aplicou uma multa de 30 milhões Kz (cerca de 70,4 mil USD) ao Banco Keve e suspendeu a participação do Finibanco Angola no Mercado cambial durante 45 dias, depois de realizar uma “inspeção pontual” aos bancos comerciais em Agosto.

Enquanto decorre a supressão das deficiências detectadas, o BNA determina que o Keve está sujeito à validação do ‘compliance officer’ e à aprovação expressa do administrador deste pelouro, de todas as operações cambiais iguais ou superiores ao equivalente a 20 mil USD.

O Banco Central, dirigido por José de Lima Massano, deu um prazo máximo de 45 dias, contados da data de notificação, para suprimir as deficiências detectadas no sistema de controlo interno.

Entre as irregularidades, destaca-se o incumprimento de regras e procedimentos inerentes à realização de operações cambiais; incumprimento do dever de identificação e avaliação do perfil de risco dos clientes nas transacções de importação e exportação de mercadorias; e deficiências na implementação do modelo de governação corporativa.

Quanto ao Finibanco, no termo da inspecção, o regulador concluiu que o banco violou o dever de classificação do perfil de risco de clientes, assim como a justificação da proveniência dos fundos para a realização de operações cambiais de manutenção de pessoa física e viagens, infracção prevista no artigo 6.º do Aviso n.º 05/2021.

O banco também quebrou o dever de controlo da entrada de mercadorias, nas transacções de importação, além do incumprimento do dever de comunicação de operações suspeitas à Unidade de Informação Financeira (UIF) e do incumprimento do dever de “dotar a instituição de um sistema de controlo interno adequado aos objectivos legalmente definidos, de modo a identificar e avaliar convenientemente os riscos inerentes às operações financeiras”.

Em Junho, o Comité de Política Monetária (CPM) do BNA decidiu flexibilizar o limite de posição cambial dos bancos comerciais, passando-o de 5% para 10%. O limite de posição cambial corresponde ao total de dinheiro em moeda estrangeira que os bancos podem reter nos seus cofres, para, entre outros, fazerem as operações de pagamentos de bens e serviços e colocação no mercado cambial.

Multas ultrapassam 1,5 mil milhões Kz no Iº semestre

Nos primeiros seis meses do ano, BNA aplicou multas no valor de 1,51 mil milhões Kz aos bancos e a instituições financeiras não bancárias (IFNB´s). O incumprimento do prazo de reporte do limite da Posição Cambial, que valeu 48 multas aos bancos, foi a sanção mais aplicada pelo BNA, seguido do incumprimento dos procedimentos de divulgação de produtos e serviços financeiros (20 sanções), o incumprimento do prazo para o reporte dos créditos na Central de Informação e Risco de Crédito (12 sanções), e incumprimento dos requisitos sobre diligências reforçadas, no âmbito da Prevenção ao Branqueamento de Capitais (7 multas).

No primeiro trimestre o Banco Central instaurou 349 processos sancionatórios, dos quais, 241 correm os seus trâmites processuais e 108 foram concluídos, sendo 73 encerrados e 35 arquivados.

Adicionalmente, 11 processos são respeitantes a instituições financeiras não Bancárias, dos quais 4 foram encerrados e 7 arquivados por força da revogação das licenças de 3 IFNB´s, que resultaram numa penalização de 678,5 milhões Kz durante aquele período.

Já no segundo trimestre, os processos sancionatórios resultaram na aplicação de multas no valor de 829 milhões Kz. De Abril a Junho, o BNA realizou 47 processos sancionatórios, dos quais 24 foram a bancos e 23 às instituições financeiras não bancárias.