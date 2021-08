Massano diz que Angola pode erguer um sistema financeiro sólido

Angola possui energias consideráveis para construir um sistema financeiro sólido, robusto e diversificado, defendeu ao Mercado o Governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano.

Ao intervir no espaço “Conversas com Rumo”, do grupo editorial Media Rumo, realizado em Dezembro último, o governador do banco central destacou que o que o BNA aspira, para os próximos anos, não difere muito daquilo que as economias mais desenvolvidas ou ainda as mais frágeis procuram.

O evento serviu de apresentação das principais linhas de força da proposta de Lei do Regime Geral da Actividade e das Instituições Financeiras, entretanto aprovada em Maio último, e governador notou que o sistema financeiro angolano é bastante transversal na forma como intervém nas sociedades, independentemente do seu nível de desenvolvimento.

José Massano lembrou que o tema da diversificação e abrangência engloba as seguradoras, organismos de investimentos colectivos e urge ter a capacidade de trazer igualmente outros operadores a nível das sociedades de leasing, factoring e de microcrédito.

Precisou que o sistema financeiro deve estar em harmonia com as melhores práticas internacionais, além de ser inclusivo, a fim de abranger a maioria da população e das actividades económicas.

“Por um lado, devemos olhar para dentro e ver como é que podemos apoiar a nossa economia e os nossos cidadãos. Acima de tudo temos de ter presente que o sistema financeiro funciona como vasos comunicantes”, aponta.

Na sua visão, se o sistema financeiro nacional não quer ser um veículo transmissor e receptor de riscos de outras economias, tem de procurar adoptar as boas práticas do mercado capazes de blindar e proteger melhor , não só o sistema financeiro, mas a economia e a capacidade de geração de renda e do fomento do crescimento de cada nação.

Pilares de actuação

Recordou, na altura, que o BNA, naquilo que são as suas competências, tem vindo a preparar-se convenientemente para integrar o sistema financeiro que se quer mais vigoroso e para tal traçou quatro pilares importantes.

O primeiro tem que ver com o Reforço do Quadro Legal e Regulamentar do BNA, onde se destaca a Lei do Regime Geral da Actividade e das Instituições Financeiras, que reforça os poderes do BNA enquanto supervisor do sistema financeiro, substituindo a Lei de Bases das Instituições Financeiras, Lei 12/2015 de 17 de Junho.

No intuito de reforçar o quadro regulamentar, José Massano lembrou que foi aprovada a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, bem como a revisão da Lei do BNA que, segundo o governador, além de trazer temas relacionados com a condução da política monetária reforça as competências do supervisor e confirma também o BNA enquanto autoridade macro prudencial.

Lembra que também foi alvo de revisão a Lei de Bases do Sistema de Pagamentos, que permite que o País tenha instrumentos financeiros de pagamentos mais alinhados com aquilo que se quer para o sector, além da instituição do Fundo de Garantia de Depósitos.

O segundo pilar passa pelo Reforço da Supervisão e Monitorando, com realce para a adopção das IFRS, processo de avaliação do supervisor (SREP), processo de avaliação interna de capital e liquidez e cooperação institucional.

O terceiro pilar prende-se com a Melhoria da Infraestrutura e do Sistema de Pagamentos de Angola (SPA), onde se dá mais valia à modernização dos subsistemas de pagamentos, implementação do sistema de transferências móveis e instantânea e a implementação do laboratório de inovação do SPA.

O último pilar trata do Aumento da Inclusão Financeira, um dos itens estratégicos da acção do BNA, tendo como referência os serviços de protecção dos consumidores, programas de educação financeira, fomento das microfinanças e a dinamização da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira.

José Massano disse ainda, na ocasião, que com a Lei do Regime Geral da Actividade e das Instituições Financeiras, será possível actualizar a tipologia das instituições financeiras.

“Será igualmente possível transpor para o ordenamento jurídico financeiro nacional práticas internacionais assentes no acordo de Basileia III, implementado após a crise financeira de 2008, a fim de garantir a solidez do sistema financeiro em matéria de governação corporativa, gestão de risco e capital, processo de supervisão, resolução e dissolução das instituições financeiras”, sustentou o governador do BNA.