Mário Caetano João distinguido com o Prémio Especial de Excelência do Serviço Público Africano

O Ministro da Economia e Planeamento, Mário Augusto Caetano João, foi homenageado com a atribuição do Prémio Especial de Excelência do Serviço Público Africano, da African Leadership Magazine, em Nova Iorque no dia 21 de Setembro de 2022.

A distinção aconteceu depois da sua escolha por unanimidade. O corpo de jurados teve como critério a meritocracia. A gala de premiação ocorreu na 8ª edição do Fórum Internacional sobre Liderança Afro - Caribenha (IFAL), realizado à margem da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA), no icônico Harvard Club de Nova York, Estados Unidos da América.

O Fórum Internacional de Liderança Afro-Caribenha (IFAL) é um evento emblemático, realizado anualmente à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas para reunir líderes na definição da direcção política e como um mecanismo de revisão por pares.

A edição de 2022 do Fórum que contou com a presença de cinco chefes de Estado da África e da região do Caribe, bem como mais de 250 líderes empresariais, políticos e de justiça social que participaram do evento, proporcionou uma oportunidade para os líderes regionais construírem parcerias estratégicas e cooperação bilateral, além de aumentar os engajamentos em comércio e investimentos, inovação e transferência de tecnologia, cultura e turismo, entre outros sectores. O evento também contou com uma cerimónia especial de entrega de prémios para homenagear e reconhecer líderes que se destacaram de forma excelente nos negócios e no serviço público, e têm contribuído imensamente para o desenvolvimento socioeconómico de suas comunidades.

O prémio atribuído ao Ministro Mário Caetano João, foi criteriosamente seleccionado pelo conselho de consultores da African Leadership Magazine em reconhecimento pela sua notável e excelente liderança, contribuições para o desenvolvimento socioeconómico de Angola, bem como a criação de empregos e riqueza, observando a sua paixão e contribuições que impactaram na sua comunidade interna e externa.

Outros nomeados

Ao lado de Mário Augusto Caetano João, Ministro da Economia e Planeamento, Angola, outros homenageados durante o evento em Nova York incluem; Hanan Abdul-Wahab, Vickie Anwuli Irabor, Presidente da Associação de Esposas de Oficiais de Defesa e Polícia (DEPOWA), Nigéria; Wilfred Matukeni, CEO da National Oil Infrastructure Company, Zimbábue; e José de Lima Massano, Governador do Banco Nacional de Angola.

Pelo facto, foi também meritoriamente destacado como o rosto de África na capa da edição especial da revista African Leadership de Agosto/Setembro onde é destacada a sua história para a posteridade e levá-la para o público global, pois ela inspira mais jovens, assim como posiciona-o como um dos principais ministros orientados para o investimento na África Central e um Ministro quando o investimento é uma preocupação.

Deste modo, fica na lista exclusiva de líderes políticos, empresariais e de pensamento africanos que apareceram na capa da African Leadership Magazine, incluindo: H.E. Patricia Scotland, Secretária Geral da Commonwealth; Sr. Akinwunmi Adesina, Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento; ELE. Dr. Goodluck Jonathan, Presidente da Nigéria; Sr. Adesola Kazeem Adeduntan, CEO do First Bank of Nigeria Plc; Sr. Mo Ibrahim, empresário africano e fundador do Prémio Mo Ibrahim de Liderança; e Sr. Mohammed Dewji, industrial da Tanzânia; entre outros.

A African Leadership Magazine é uma publicação focada em boa governação e identifica as principais realizações trazendo o melhor da África para um público global, contando a história africana a partir de perspectivas africanas, enquanto evolui soluções para desafios peculiares que estão sendo enfrentados pelo continente hoje. Desde sua edição inaugural, em agosto de 2008, a African Leadership Magazine cresceu para se tornar uma publicação líder pan-africana focada em liderança lida por mais de 1,2 Milhões de investidores internacionais, executivos de negócios, formuladores de políticas governamentais e agências multilaterais em toda a África, Oriente Médio e Ásia, Europa e EUA.