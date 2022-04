Mário Barber assume Conselho de Administração do BAI

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) realizou recentemente, a sua Assembleia Geral ordinária, que elegeu o economista Mário Alberto Barber, como novo presidente do Conselho de (PCA) da instituição.

Assim, Mário Barber substitui José Carlos de Castro Paiva que liderou o BAI desde 2006.

De acordo com a Forbes África Lusófona, que cita uma fonte segura e confidencial, outra novidade resultante da última Assembleia Geral da maior banco por activos a operar no mercado angolano, é o reforço do Conselho de Administração do BAI com mais administradores executivos e não-executivos, sem, no entanto, precisar os números. Sabe-se, entretanto, que até a realização da referida assembleia ( 31 de Março), integravam o Conselho de Administração do banco três administradores não executivos e seis executivos.

“Teve que se reforçar o Conselho de Administração para cumprir com as exigências do BNA [Banco Nacional de Angola], que vem aconselhando o reforço da governação dos bancos. Por causa da nova Lei das Instituições Financeiras, o BNA agora está a exigir muito mais dos bancos, faz com regularidade avaliações do capital que os bancos têm que reforçar”, indicou a fonte, que preferiu o anonimato, acrescentado que esta proactividade do banco central está também ligada à busca da equivalência de supervisão da União Europeia.

A mesma fonte garantiu que está neste momento a ser produzido um documento oficial, que “oportunamente” será distribuído à imprensa, a dar conta dos resultados da recém-realizada Assembleia Geral, bem como o acto de apresentação dos resultados do BAI referentes ao ano de 2021.

Além da eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2022-2025 – que no fundo, com a excepção do até então presidente do Conselho de Administração, José Carlos de Castro Paiva, foram todos os membros reconduzidos -, a Assembleia Geral ordinária do BAI realizada no mês passado [Março] aprovou o relatório e contas do exercício de 2021, documento necessário para admissão à bolsa dos 10% das acções que o Estado tem no banco e que pretende alienar por via de uma Oferta Pública Inicial