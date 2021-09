Mário Augusto Caetano João é o novo Ministro da Economia e Planeamento, nomeado hoje quarta-feira, 1 de setembro de 2021, pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.

De acordo com uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República, antes da nomeação, Mário Augusto Caetano João foi exonerado do cargo de Secretário de Estado para a Economia, para o qual havia sido nomeado em Janeiro de 2020.

O novo ministro substitui Sérgio de Sousa Mendes dos Santos no pelouro da Economia e Planeamento para o qual havia sido nomeado igualmente em Janeiro de 2020.

Para preencher a vaga de secretário de Estado para Economia, ocupada até então por Mário Augusto Caetano João, o Chefe do Executivo nomeou Dalva Maurícia Calombo Ringote Allen.

De igual modo foi exonerada Elisabeth de Fátima da Fonseca Tavares Matos Rafael, do cargo de Vice-Governadora da Província de Luanda, para os Serviços Técnicos e Infraestrutura, para o qual havia sido nomeada em Maio de 2019. E em substituição nomeado Cristino Mário Ndeitunga, para o cargo de Vice-Governador da Província de Luanda, para os Serviços Técnicos e Infraestrutura.