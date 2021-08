Mário Abílio Palhares é dos mais experimentados banqueiros angolanos, daí o epíteto 'O Último Banqueiro'

Fundador de dois bancos (BAI e BNI) é, sem dúvidas, um dos 'colossos' do sistema financeiro.

Um banqueiro à moda antiga, discreto e extremamente influente.

O exercício das funções de administrador e vice-governador no Banco Nacional de Angola (BNA), 1991 – 1997, confirmam a 'relevância' do presidente da comissão executiva do Banco de Negócios Internacional (BNI) no sector bancário.

Tem impressões digitais marcadas na evolução do sistema financeiro bancário no País, ao participar da criação do Banco de Comércio e Indústria (BCI) em 1991, ano que Angola decide introduzir (na economia) um novo modelo de funcionamento da banca, do qual surgiu também o Banco de Poupança e Crédito (BPC) e o BNA ganhou as funções actuais.

Após o contributo na elevação da banca pública, Mário Palhares foca-se no segmento bancário privado, onde participa (activamente) da fundação do Banco Angolano de Investimentos (BAI), tendo desempenhado os cargos de presidente da comissão executiva (CEO) e presidente do conselho de administração (Chairman) do BAI Europa.

A permanência no BAI (maior banco do sistema) vai até 2006, quando sai para fundar o Banco de Negócios Internacional (BNI), no qual é membro do conselho de administração e presidente da comissão executiva (CEO).

Licenciado em economia pela Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto também ocupa o cargo de presidente do conselho de administração da Aliança Seguros.

Pai de Pedro e da estilista Rose Palhares.