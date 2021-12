Maria Uini Baptista e Walter Pacheco representam Angola entre os 100 líderes económicos mais talentosos de África

Os presidentes da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e da Comissão Executiva da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), Maria Uini Baptista e Walter Pacheco respectivamente, foram distinguidos como líderes económicos mais talentosos de África com menos de 40 anos, segundo o Ranking Choiseul 100 Africa 2021, divulgado pelo Institut Choiseul.

Segundo a lista dos 100 líderes, Maria Uini Baptista ocupa a 13ª posição por sua vez Walter Pacheco consta no ranking ocupando o 43º lugar.

De acordo com o presidente e fundador do Institut Choiseul, Pascal Lorot, critérios como a reputação, histórico e habilidades, posição e função, influência e redes, potencial e liderança são levados em consideração para seleccionar os perfis dos 100 líderes que constam do ranking.

Pascal Lorot disse ainda que o Ranking traz uma novidade, a identificação de uma lista adicional de mais 100 laureados que aspiram entrar no top 100, pois é impossível mostrar todos os talentos do continente com apenas 100 nomes.

Sobre as principais tendências que podem ser identificadas no Choiseul 100 África, o presidente do Institut Choiseul apontou o aumento do número de laureadas (cerca de 40% das laureadas), o que não é surpreendente, já que a taxa de empreendedorismo feminino da África é a mais alta do mundo.

“Essas personalidades reflectem esta nova geração de excelência feminina, que são empreendedoras em muitos sectores e com quem o continente pode contar para um crescimento sustentável e inclusivo”, disse.

De acordo com o ranking, assistiu-se o aumento de laureados da África Austral (de nove em 2020 para 16 em 2021) que está em linha com as perspectivas económicas para a sub-região, que depois de ter sido duramente atingida pela pandemia, com uma contracção de 6% do PIB em 2020, viu sua economia se recuperar em 2021.

Sobre o sector de serviços, Pascal Lorot disse que muitas empresas e startups estão surgindo, mobilizando regularmente novas tecnologias para facilitar a ligação entre consumidores e negócios, promovendo projectos sustentáveis ​​graças a um alto nível de expertise.

Dos 16 sectores representados no ranking este ano, o sector mais representado é a indústria (13 laureados), seguida por finanças, energia e serviços (12 laureados).