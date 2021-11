Maria Uini Baptista convida bancos a deixar títulos de dívida pública

A presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Maria Uini Baptista, convidou esta quarta-feira, os bancos comerciais a refletir e agir sobre a forma como gerem os seus balanços, propondo-os a procurar outras formas de investimento para além dos títulos da dívida pública.

“Os últimos dados do BNA mostra-nos que cerca de 35% dos activos da banca estão concentrados em título da dívida pública, portanto, essa informação denota a necessidade de mudança, a necessidade de reflexão a nível dos boards da banca sobre como alterar a forma de investimento e de diversificação dos activos”, afirmou

A responsável que falava durante o encerramento do X Fórum Economia e Finanças, organizado pela Associação Angolana de Bancos (ABANC), referiu que estes debates são de grande importância para todos em especial aos operadores do sistema financeiro, porque conferem subsídios únicos que permitem entender os principais desafios de mercado bem como aprofundar e monitorar o impacto da política regulatória no alcance de um sistema financeiro sólido, seguro, sustentável ao serviço dos angolanos.