Manuel Nunes Júnior diz que Instituições bancárias credibilizam bolsa nacional

O ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, considerou esta quinta-feira, que a entrada dos Bancos BAI e Caixa Angola no mercado da bolsa nacional são indicadores fortes de confiança para a organização do mercado de capitais de Angola.

Falando na cerimónia de lançamento do Banco Caixa Geral Angola, na Bolsa da Dívida e Valores de Angola (BODIVA), Manuel Nunes Júnior, afirmou que o acto é “mais um indicador fundamental para criar um sentimento de confiança na economia angolana, por ser imprescindível no mundo dos negócios”.

O governante realçou que esta acção do estado, em alienar a sua participação neste banco, é parte do processo de privatizações, iniciados em 2019 até 2022, de 132 activos, dos quais 86 já foram efectivados.

“Esta acção é a reafirmação do papel do mercado de capitais angolano como um mecanismo transparente e iniciante para o financiamento de empresas”, salientou.

Sobre o ambiente do crescimento económico do País, Manuel Nunes Júnior considerou de sustentável e inclusivo.

Nesta perspectiva, o governante reiterou a previsão de crescimento global do Executivo, para o presente ano, fixada em 2.7 %, suportado pelo sector não petrolífero de 3.2 % e do sector petrolífero, incluindo o gás, em 2.1%.

Segundo o coordenador económico do Governo, as contas internas do País estão equilibradas, de 2018 a 2022, com a excepção de 2020, devido à COVID-19.