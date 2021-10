Manuel Nunes Júnior abre fórum internacional onde participa o CEIC/UCAN

O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, é o convidado fundação da Chatham House, com sede em Londres, e Konrad Adenauer, em Berlim, para abertura do Angola Forum 2021, que tem, dentre outras, a participação do Centro de Estudos da Universidade Católica de Angola (CEIC/UCAN).

“Neste Fórum virtual de Angola, os oradores discutirão opções políticas para apoiar a recuperação económica em Angola à medida que o País se afasta de uma economia petrolífera liderada pelo Estado para um modelo de crescimento liderado pelo sector privado”, lê-se na nota da Chatham House.

De acordo com o documento, o Governo “tem feito numerosos avanços numa série de políticas que visam a estabilidade macroeconómica e a reforma estrutural. Contudo, o País tem vindo a sofrer de uma recessão económica recorrente durante seis anos consecutivos, tendo sido a última taxa de crescimento anual positivo do PIB registada em 2015 a 0,9%”.

A nota realça que o orçamento nacional permanece dependente das receitas do petróleo, deixando o País altamente exposto à volatilidade dos preços do petróleo, particularmente durante a pandemia da COVID-19.

O Fórum vai lançar a tradução inglesa do Relatório Económico de Angola 2019-20 do CEIC da em parceria com a Konrad Adenauer Stiftung (KAS), e as conclusões do primeiro inquérito Afrobarómetro em Angola, Ovilongwa (Estudos de Opinião Pública, que entrevistou 2.400 angolanos adultos e tomou amostras de percepções individuais sobre a democracia e reforma económica em Angola).

O evento será realizado em inglês e português com interpretação simultânea, a ter lugar esta quinta-feira, dia 7 de Outubro, entre as 14:00 e as 17:00 via zoon.

Balbina Malheiros Dias da Silva, embaixadora de Angola na Alemanha, e Alex Vines, director do Programa para África da Chatham House, em Londres, abrem o evento. Manuel Nunes Júnior é o primeiro interveniente, e terá como interlocutor Alex Vines.

Os académicos Alves da Rocha, o director do centro de estudos, e os investigadores Francisco Paulo, Fernando Pacheco e Manuel Alberto, do CEIC, vão intervir no fórum para apresentação do estudo Angola Economic Report 2019-2020, a que se segue um debate que vai ter a participação do Fausio Mussa, economista-chefe do Standard Bank para Angola e Moçambique, e Maria da Cruz, presidente da US-Angola Chamber of Commerce.