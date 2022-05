Malparado cresce 13,6% em 2021 e vale um quinto do crédito

O crédito malparado na banca em Angola subiu 13,6% no ano passado, aumentando de 18,41% para 20,26% em Dezembro de ano passado, de acordo com o relatório de 2021 do Banco Nacional de Angola (BNA), divulgado recentemente pela instituição.

“Relativamente ao crédito vencido malparado no final do ano de 2021, este registou um aumento de 115,52 mil milhões Kz, comparativamente ao período homólogo (13,64%). Com efeito, o rácio de incumprimento do sector bancário passou de 18,41% em Dezembro de 2020 para 20,26% em Dezembro de 2021”, lê-se no Relatório e Contas de 2021 do BNA.

Pode se notar através dos dados do Banco Central que em 2021 o crédito total bruto ascendeu os 4,5 biliões Kz, já o crédito vencido malparado está muito próximo dos 1 bilião Kz.

Esta subida de 13,6% no crédito que os bancos não conseguem cobrar há mais de 90 dias representa um novo aumento do rácio de incumprimento (crédito vencido malparado sobre crédito total). Em 2017 o rácio de rácio de incumprimento estava situado nos 28,79%, tendo subido para 26,96% em 2018 e atingiu os 32,46%, o valor mais alto nos últimos cinco anos. Em 2020 o rácio melhorou para 18,41%. (ver gráfico)