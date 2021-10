Mais uma do INE!

A credibilidade do Instituto Nacional de Estatística (INE) está em ‘meia-água’. É uma realidade indubitável (por mais que se pretenda branquear a veracidade dos factos). Os mais críticos contestam a informação divulgada pelo INE (órgão adstrito ao Ministério da Economia e Planeamento), principalmente quando se trata da inflação e desemprego.

Aliás, as instituições internacionais já tinham alertado para a necessidade de se melhorar a qualidade dos dados estatísticos produzidos pelo INE. As dúvidas ou suspeições da informação ou estudos desenvolvidos por esta instituição fazem-nos lembrar uma das velhas máximas estatísticas. “Os números não mentem, os mentirosos fazem os números”.

Quem foi aluno de Luís Xavier, na disciplina de estatística, no Instituto Médio de Luanda (IMEL), se lembra deste adágio. Não precisa ser especialista para perceber que os dados divulgados pelo INE estão desfasados da realidade. Para agudizar ainda mais a situação, o Departamento de Informação e Difusão vem a público desculpar-se por não divulgar as Contas Nacionais, dados do Produto Interno Bruto (PIB) do II trimestre de 2021, a 30 de Setembro de 2021, como estava inicialmente programado.

Razões técnicas foram as causas do incumprimento, alegou aquele departamento do INE, no comunicado que foi ‘disseminado’ à imprensa. Para acalentar os ânimos, assegura que se encontra a trabalhar no sentido de publicar (brevemente) os dados das Contas Nacionais do II trimestre, mas, só não disse quando.

Aceitaríamos o pedido de desculpas se, pelo menos, fosse divulgada a nova data para a publicação das Contas Nacionais. Os mais sépticos acreditam que o estudo (sobre as Conta Públicas) terá sido concluído, mas como o conteúdo (talvez) vá contra o interesse público foi (prontamente) postergado.

A crença na procrastinação faz sentido (segundo ainda a crítica) porque já é quase que comum a não publicação de estudos que vão contra a orientação ou política pública, principalmente num período crucial. Ainda assim, alguns acreditam no trabalho desenvolvido pelo INE.