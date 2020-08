Mais de mil milhões KZ pagos em projectos do PIIM na Lunda Norte

No total, estão previstos a execução de 69 projectos na Lunda Norte, cinco dos quais sob responsabilidade do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, orçados em 19 mil milhões, 14 milhões, 399 mil, 667 kz.

A informação foi avançada esta quinta-feira, no Dundo, pela directora do gabinete de Estudos e Planeamento do governo local, Edna Queximalunga, durante o encontro do Conselho de Auscultação da Comunidade, acrescentando que o Ministério das Finanças prevê disponibilizar quatro mil milhões, 601 milhões, 713 mil e 496 kz do valor global.

A responsável reiterou que os 47 projectos, consubstanciados em construção de escolas, postos de saúde, furos de água, esquadras policiais, já apresentam uma execução física na ordem dos 60%.

Relativamente aos outros 22 projectos, com realce para a construção de três edifícios autárquicos nos municípios de Cambulo, Caungula e Lóvua, bem como a reabilitação de 200 quilómetros de estrada no Cuango, disse que precisam de vistos preventivos e da aprovação financeira.

Sublinhou que tudo está ser feito para que os 22 projectos comecem a ser executados ainda este ano.