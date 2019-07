Mais de duzentos milhões Kz por mês eram despendidos a falsos pensionistas

O secretário de Estado garantiu que o valor que era indevidamente pago a falsos pensionistas pelo Estado vai ser redistribuído para melhorar as condições sociais dos verdadeiros antigos combatentes.

Domingos André Tchikanda falava num encontro que manteve com os antigos combatentes assistidos, residentes em Luanda, no anfiteatro do Instituto Geográfico e Cadastral de Angola (IGCA).

No início do processo de cadastramento, disse, foram encontrados um total de 174.837 assistidos em todo o país e que, deste número, foram apurados 162.300 como verdadeiros pensionistas, sendo que 12.451 elementos não reuniam os requisitos para beneficiarem da pensão de antigo combatente.

Recorde-se que o Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria realizou um processo de cadastramento dos antigos combatentes em todo o país, para aferir quem são os verdadeiros pensionistas e, segundo o secretário de Estado, indicou que este processo terminou em Março deste ano.