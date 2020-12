Mais de 9 mil milhões de dólares estão em investimentos recuperáveis

Os custos elegíveis por recuperar em algumas áreas de exploração petrolífera nas águas profundas angolanas dos blocos 15, 17 e 18 podem atingir o valor acima de 9 mil milhões USD, só num projecto, que se provados deverão aumentar o lucro fiscal do Estado decorrente da actividade de 2019

Soube o Jornal de Angola, em exclusivo de fontes do sector, que no I trimestre de 2019, por exemplo, os custos recuperados fixaram-se em mais de 40 milhões USD.

No final desse ano, no bloco 15, por exemplo, estima-se uma recuperação de 1,9 mil milhões USD, contra um desvio orçamental acima de 60 milhões.



Dos dados disponibilizados na página de Internet do Ministério das Finanças, referentes ao exercício de 2019, pode notar-se uma produção nos blocos 15, 17 e 18 acima dos 40 milhões de barris de petróleo.



Os custos e os direitos, ao todo, conforme avança a fonte, nas diferentes concessões, possivelmente atingem o valor de 1,6 e 7 mil milhões USD.



Uma das maiores referências da produção nacional de petróleo é o Bloco 15, situado na bacia do Baixo Congo a sul do rio Zaire, em águas profundas do mar de Angola com uma profundidade que varia entre 400 e 1500 metros. Ali actuam as gigantes Eni e Exxon Mobil, na base de contratos de partilha de produção com o concessionário.



Se no caso Exxon Mobil apenas em Junho do ano passado teve assinado o contrato para actuar no Bloco 15, o grupo Eni, por exemplo, já fez cinco descobertas de petróleo naquele bloco. Os mais recentes foram Agidigbo, Kalimba, Afoxé, Agogo e Ndungu. As cinco descobertas contêm um número de barris de petróleo leve estimado em 1,8 mil milhões, sendo que a última deverá conter entre 300 e 400 milhões de barris.



Novos navios



Segundo garantias dadas, recentemente, por operadores do sector, este mês é o apontado para a entrada em operações no offshore angolano de novos navios sonda.

A chegada destes equipamentos, no final de Novembro, era apenas questão de dias, e é expectável que as novas prospecções gerem mais empregos e rendimento financeiro às empresas e ao Estado.



Tratando-se de uma indústria mundial, o fecho dos principais mercados internacionais, devido à COVID-19, paralisou muitos projectos, fez cair os preços da matéria-prima e adiou várias encomendas, ainda sem um balanço exacto dos prejuízos.