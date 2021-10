Mais de 60% dos luandenses com conta bancária

O universo de pessoas com conta bancária, em Luanda, representa 67% da população adulta, com o Banco de Fomento Angola (BFA), o Atlântico e o Banco de Poupança e Crédito (BPC) a liderarem o ranking do número de clientes, indica um estudo de opinião, a que a imprensa teve acesso, recentemente.

Conduzido pela Marktest Angola, empresa especializada em pesquisa de opinião, o estudo aponta como instituições bancárias com melhor imagem, na capital do País, os bancos Angolano de Investimento (BAI) e o de Fomento Angola (BFA).

No que toca ao grau de satisfação dos clientes, o estudo indica que os mais satisfeitos são os do BAI (95,9%), BFA (89,6%) e BIC (88,6%).

O operador de Tv que paga maior quota de mercado continua a ser a Zap, secundada pela Dstv, com a Tv Comunitária a registar uma notória subida no número de assinantes, assinala a pesquisa.