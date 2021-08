Mais de 20 investidores na alienação de activos da Sonangol

O processo de alienação parcial de interesses participativos da Sonangol em oito blocos petrolíferos, em curso desde meados de Junho, supera as expectativas, de acordo com declarações do presidente do Conselho de Administração da companhia que apontam para a adesão de mais de 20 investidores, segundo avançou hoje o Jornal de Angola.

Neste momento, estamos com mais de 20 empresas a olharem para a nossa base de dados”, afirmou Sebastião Gaspar Martins com base em aferições baseadas no sistema de consultas remotas estabelecido para o concurso, em declarações reproduzidas pelo “Ngol”, um programa de periodicidade quinzenal emitido, desde ontem, pela petrolífera no canal “A” da RNA.

O Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, acrescentou que a expectativa de procura gerada pela adesão levou ao alargamento do prazo de conclusão do processo, que viu o prazo limite de submissão de propostas prorrogado do dia 6 deste mês, para 20 de Setembro.

Sebastião Gaspar Martins reafirmou as questões conceptuais que norteiam o processo, como o equilíbrio justo entre a capacidade de permanecer e acompanhar os compromissos nos blocos em que a companhia está integrada e a de produzir receitas.

“Vimos que, em alguns activos, temos a possibilidade de ter uma presença participativa não excessiva”, pelo que “decidimos que oito activos, que vão de exploração à produção, poderiam ser parcialmente alienados”, sem que a companhia tenha de os abandonar ou deixar definitivamente.