Maior Fundo Soberano do mundo pondera reduzir investimentos na Europa

O fundo, controlado pelo banco central da Noruega, é um dos maiores investidores em acções a nível mundial e possui em média o equivalente a 1,5% de todas as empresas cotadas no mundo. A Europa representa 34% da sua referência de acções, contra os 40% da América do Norte.

“Somos da opinião, no entanto, que a distribuição geográfica deve ser ajustada ainda mais para os pesos pesados do mercado ajustados pelo float, aumentando o peso das acções na América do Norte e reduzindo o peso das acções nos mercados desenvolvidos da Europa. A diferença para os pesos pesados do mercado será menor do que hoje”, referiu o banco central da Noruega.

O governo do país escandinavo irá avaliar a possibilidade, mas a decisão só deverá ser anunciada na primavera de 2020, quando publicar um relatório anual sobre o fundo, que será então votado pelo parlamento.

A Noruega alterou pela última vez a reserva regional do fundo em 2012, quando reduziu previamente as acções europeias no auge da crise da dívida do governo da zona do euro. Na época, as acções europeias representavam 50% do total, enquanto 35% estavam na América do Norte.