Maior Banco em “prejuízo” do sistema financeiro no top das reclamações

O Banco de Poupança e Crédito (BPC) lidera o ranking das reclamações apresentadas ao Banco Nacional de Angola (BNA) no segundo trimestre de 2021, são 163 do total, e dentre as apresentadas, as contas de depósito à ordem ocupam um lugar cimeiro, destacando-se as movimentações indevidas, não disponibilização de valores e sem acesso, lê-se no relatório do BNA.

Depois do “campeão” em reclamações aparecem outras instituições bancárias que também contribuíram para a má prestação de serviços aos clientes, o Banco Sol com 45 reclamações, o Banco Millennium Atlântico (ATL) com 43, o BFA com 42, o BAI com 36 e o Banco BIC com 27 destacando apenas as instituições de grande dimensão.

Em relação ao período homólogo o BPC registou um crescimento no número de reclamações fixando em 20%, o Banco Sol teve mais 9 reclamações fixando em 25%, o Banco Millennium Atlântico registou um decréscimo de 10%, o BFA também teve uma redução fixando em 9%, o maior Banco do sistema financeiro angolano em activos BAI teve uma diminuição de 42% e por fim o Banco BIC apresentou uma diminuição de 10%.

De acordo com o relatório, o número de reclamações registadas no segundo trimestre de 2021 é baixo, considerando que em média, apenas 3 clientes em cada 100 mil apresentaram reclamações contra as instituições financeiras de grande dimensão e uma média de 9,3 clientes em cada 50 mil reclamaram contra as instituições de média e pequena dimensão.

Ainda de acordo com o relatório, no segundo trimestre foram apresentadas menos 42 reclamações comparativamente ao período homólogo do ano de 2020, em que os consumidores de produtos e serviços financeiros apresentaram um total de 462 reclamações. Durante o trimestre em referência, o mês de Abril registou mais reclamações, representando um peso de 36,9% do volume total.

No que diz respeito as reclamações sobre transferências a operação não efectuada ou reconhecida, a morosidade na realização da operação, a não disponibilização de valores ao beneficiário efectivo são os principais problemas apresentados pelos utentes.

Na opinião do Economista Daniel Sapateiro, o Banco BPC é longe o «perdedor» no que concerne ao serviço ao cliente e tal se revê, de forma contínua. Refere que o BPC tem 46% do total das reclamações em volume no ranking de maiores bancos em número de clientes.

Infelizmente, prosseguiu, é um banco que tem estado sob os «holofotes», quase sempre pelas piores razões e que precisa de uma solução rápida e eficaz, e aparentemente, o plano de reestruturação está a ser insuficiente face aos problemas acumulados do banco e a incapacidade de rejuvenescer na mudança de paradigma que os bancos no mundo estão a fazer e que o maior banco público deve urgentemente fazer.

Em segundo lugar, as duas principais fontes que levam os clientes de produtos e serviços financeiros são de natureza bem vincada a quem acorre aos serviços bancários: depósitos à ordem e transferências inter e intrabancárias, serviços esses mais básicos e sem complexidade, mas que continuam a ser reiteradamente os que provocam mais litígios entre instituições financeiras e os clientes.

Na visão do economista a questão do acesso aos ATM (caixas Multicaixa) não aparece de forma individualizada neste relatório, o que cria algum espanto, pois a situação das filas para acesso aos ATM é a reclamação número nos bancos, de norte ao sul e do mar ao leste. E o problema é ainda mais grave nas cidades e vilas de média e pequena dimensão. “Gostaria de ver mais informação nos próximos relatórios sobre esta questão”, assinalou.

O economista acrescenta que por outro lado, percebe-se que há uma descida no número de reclamações face ao período homólogo (like-for-like) e em comparação com o trimestre anterior.