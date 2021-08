Maior banco alemão agrava prejuízos para 394 milhões euros no 1º semestre

Segundo o maior banco comercial privado da Alemanha, as suas receitas totais melhoraram no primeiro semestre para 4.353 milhões euros (+5,5%).

De acordo com a LUSA, o rendimento líquido de juros caiu para 2.427 milhões euros (-6,6%), mas os rendimentos de comissões subiram para 1.803 milhões euros (8,1%). O banco também reduziu as provisões para crédito malparado para 235 milhões euros, menos 70,4% do que há um ano (795 milhões euros).

O Commerzbank teve custos de reestruturação de 976 milhões euros até Junho devido aos 10.000 postos de trabalho que deverá cortar até 2024. Mas registou um lucro operacional de 570 milhões euros em comparação com uma perda de 74 milhões euros no primeiro semestre de 2020.

O Commerzbank tem um rácio de capital próprio comum de alta qualidade para activos ponderados pelo risco (CET 1) de 13,4% (13,4% um ano antes) e um rácio de eficiência de 81,5% (82,5% na primeira metade de 2020).